Australian Open. Винус Уильямс обыграла Павлюченкову и вышла в полуфинал

17-я ракетка мира, 36-летняя американка Винус Уильямс (13) стала полуфиналисткой после победы над 27-м номером мирового рейтинга, 25-летней россиянкой Анастасией Павлюченковой (24) со счетом 6:4, 7:6(3).

Теннисистки играли 1 час 47 минут. Уильямс взяла пять подач соперницы и упустила четыре своих. На ее счету четыре эйса и одна двойная ошибка, а Павлюченкова три раза подала навылет и допустила девять двойных ошибок. За счет активных действий Винус выиграла 35 розыгрышей, совершив 29 невынужденных ошибок против 17/32 соответственно у Анастасии. Теперь счет в личных встречах теннисисток стал 4:2 в пользу американки.



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.За выход в финал соревнований Уильямс-старшая сыграет с победительницей матча Гарбин Мугуруса (Испания, 7) - Коко Вандевеге (США).Винус Уильямс (США, 13) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) – 6:4, 7:6(3)