Australian Open. Надаль обыграл Монфиса и стал последним четвертьфиналистом

Девятый номер мирового рейтинга, 30-летний испанец Рафаэль Надаль нанес поражение своему ровеснику из Франции, шестой ракетке мира Гаэлю Монфису со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 55 минут. За это время Надаль реализовал шесть брейк-пойнтов из 17-ми, Монфис – три из шести. На счету Рафаэля два эйса и одна двойная ошибка, а Гаэль 15 раз подал навылет и допустил десять двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 13:2.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников