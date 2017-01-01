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Australian Open. Надаль обыграл Монфиса и стал последним четвертьфиналистом

Australian Open. Надаль обыграл Монфиса и стал последним четвертьфиналистом

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

Девятый номер мирового рейтинга, 30-летний испанец Рафаэль Надаль нанес поражение своему ровеснику из Франции, шестой ракетке мира Гаэлю Монфису со счетом  6:3, 6:3, 4:6, 6:4.
Поединок продолжался 2 часа 55 минут. За это время Надаль реализовал шесть брейк-пойнтов из 17-ми, Монфис – три из шести. На счету Рафаэля два эйса и одна двойная ошибка, а Гаэль 15 раз подал навылет и допустил десять двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 13:2.

За выход в полуфинал турнира Надаль сразится с третьей ракеткой мира канадцем Милошем Раоничем, который переиграл испанца Роберто Баутиста-Агута (13).

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников
Четвертый  круг
Рафаэль Надаль (Испания, 9) – Гаэль Монфис (Франция, 6) — 6:3, 6:3, 4:6, 6:4
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