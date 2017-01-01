Australian Open. Раонич сломил сопротивление Баутиста-Агута и вышел в ¼ финала

Третья ракетка мира, 26-летний канадец Милош Раонич вышел в четвертьфинал после победы в четырех сетах над 13-м номером мирового рейтинга, 28-летним испанцем Роберто Баутиста-Агутом со счетом 7:6(8), 3:6, 6:4, 6:1.

Теннисисты играли 2 часа 51 минуту. Раонич сделал пять брейков и упустил три своих подачи. На его счету 33 эйса и девять двойных ошибок, а Баутиста-Агут девять раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. На счету победителя 75 виннерсов и 55 невынужденных ошибок против 32/23 соответственно у испанца. В их личном противостоянии канадец повел – 5:0.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.За выход в полуфинал турнира Раонич сыграет против победителя матча Гаэль Монфис (Франция, 6) — Рафаэль Надаль (Испания, 9).Милош Раонич (Канада, 3) - Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — 7:6(8), 3:6, 6:4, 6:1