Australian Open. Плишкова победила Гаврилову и вышла в четвертьфинал

Пятая ракетка мира, 24-летняя чешка Каролина Плишкова уверенно обыграла 22-летнюю австралийку Дарью Гаврилову, занимающую в рейтинге WTA 26-е место, со счетом 6:3, 6:3.

За 1 час 12 минут, проведенных на корте Плишкова реализовала пять брейк-пойнтов из 14-ти, выполнила 12 эйсов и допустила четыре двойных ошибки. Гаврилова сделала два брейка, четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. В противостоянии теннисисток чешка повела со счетом 2:0.



В четвертьфинале Плишкова сыграет против хорватки Мирьяны Лучич-Барони, которая была сильнее американки Дженифер Брэди – 6:4, 6:2.



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи 1/8 финала.Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Дарья Гаврилова (Австралия, 22) – 6:3, 6:3Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Дженнифер Брэди (США, Q) – 6:4, 6:2