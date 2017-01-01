Australian Open. Димитров вышел в ¼ финала

15-я ракетка мира, 25-летний болгарин Григор Димитров в четыпех сетах нанес поражение 11-му номеру рейтинга ATP, 30-летнему представителю Узбекистана Денису Истомину (WC) со счетом 2:6, 7:6(2), 6:2, 6:1.

Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. По ходу матча соперники заработали по семь брейк-пойнтов, из которых Димитров реализовал четыре, а Истомин – два. Оба допустили на подаче по одной двойной ошибке, при этом Григор выполнил семь эйсов, Денис – 14. Благодаря победе болгарин вышел вперед в противостоянии с Истоминым – 2:1.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников