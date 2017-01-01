На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Australian Open. Димитров вышел в ¼ финала

Australian Open. Димитров вышел в 188; финала

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

15-я ракетка мира, 25-летний болгарин Григор Димитров в четыпех сетах нанес поражение 11-му номеру рейтинга ATP, 30-летнему представителю Узбекистана Денису Истомину (WC) со счетом 2:6, 7:6(2), 6:2, 6:1.
Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. По ходу матча соперники заработали по семь брейк-пойнтов, из которых Димитров реализовал четыре, а Истомин – два. Оба допустили на подаче по одной двойной ошибке, при этом Григор выполнил семь эйсов, Денис – 14. Благодаря победе болгарин вышел вперед в противостоянии с Истоминым – 2:1.

За выход в полуфинал турнира Димитров сразится с 11-й ракеткой мира бельгийцем Давидом Гоффеном победившим австрийца Доминика Тима (8).

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников
Четвертый  круг
Григор Димитров (Болгария, 15) — Денис Истомин (Узбекистан, WC) – 2:6, 7:6(2), 6:2, 6:1
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Australian Open. Димитров и Гаске поспорят за место в 1/8 финала
Australian Open. Димитров переиграл Лацко во втором круге
Australian Open. Гоффен обыграл Тима и вышел в ¼ финала
Australian Open. Димитров и Маррей встретятся в 1/8 финала
Стокгольм. Димитров вышел в ¼ финала
Australian Open. Надаль и Димитров разыграют путевку в полуфинал
Димитров одолел Вавринку и может встретиться с Надалем на «Мастерсе» в Мадриде
US Open. Димитров легко обыграл Дуди Селу и вышел в третий круг
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Марта Костюк вышла во второй круг парного разряда на юниорском Australian Open
Australian Open. Плишкова победила Гаврилову и вышла в четвертьфинал
Australian Open. Димитров вышел в ¼ финала
Australian Open. Гоффен обыграл Тима и вышел в ¼ финала
Australian Open. Серена Уильямс не пустила Стрыкову в четвертьфинал

Последние новости спорта

11:53 Марта Костюк вышла во второй круг парного разряда на юниорском Australian Open 17 | Теннис

11:36 Australian Open. Плишкова победила Гаврилову и вышла в четвертьфинал 66 | Теннис

11:23 Australian Open. Димитров вышел в ¼ финала 67 | Теннис

10:36 Тренер Кличко: Владимир шокирует всех в бою с Джошуа 104 | Бокс

10:17 НХЛ. «Питтсбург» раз громил «Бостон», «Рейнджерс» в овертайме одолел «Детройт», «Оттава» и «Коламбус» забросили на двоих 13 шайб и другие результаты 87 | Хоккей

09:38 НБА. «Финикс» победил «Торонто», «Голден Стэйт» - «Орландо», «Лейкер» разгромно проиграл «Далласу» и другие результаты 108 | Баскетбол

09:06 Australian Open. Гоффен обыграл Тима и вышел в ¼ финала 154 | Теннис

08:49 Australian Open. Серена Уильямс не пустила Стрыкову в четвертьфинал 110 | Теннис

08:35 Australian Open. Свитолина и Гуччионе без борьбы вышли в четвертьфинал в миксте 154 | Теннис

20:38 Эльянов сыграл вничью с Войташеком в 8-м туре на турнире Вейк-ан-Зее 257 | Шахматы

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке (Видео)

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Australian Open. Кербер сложила полномочия действующей чемпионки, проиграв Вандевеге
Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Антхольце; украинки - четвертые
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Антхольце; Семенов – 18-й
Australian Open. Маррей зачехлил ракетку в 1/8 финала
Australian Open. Свитолина и Гуччионе стартовали с победы в миксте









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (314)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (460)
Октябрь 2016 (544)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги