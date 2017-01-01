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08:35 Australian Open. Свитолина и Гуччионе без борьбы вышли в четвертьфинал в миксте 35 | Теннис

20:38 Эльянов сыграл вничью с Войташеком в 8-м туре на турнире Вейк-ан-Зее 234 | Шахматы

19:58 Брынзак: Если бы перед гонкой мне сказали, что мы станем четвертыми с таким составом - я бы не поверил 223 | Биатлон

19:48 Урош Велепец: Девушек нужно похвалить, провели шикарную гонку 280 | Биатлон

18:56 Энди Маррей: Миша Зверев проявлял чудеса реакции и интуиции 191 | Теннис

18:36 Кеи Нишикори: Федерер сегодня был слишком силен 191 | Теннис

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18:10 Australian Open. Кербер сложила полномочия действующей чемпионки, проиграв Вандевеге 215 | Теннис / Главные новости спорта

17:41 Женская сборная Украины по биатлону поднялась на 3-е место в Кубке наций 351 | Биатлон