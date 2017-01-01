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Australian Open. Свитолина и Гуччионе без борьбы вышли в четвертьфинал в миксте

Australian Open. Свитолина и Гуччионе без борьбы вышли в четвертьфинал в миксте

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open в смешанном разряде проходят матчи второго круга.

22-летняя украинка Элина Свитолина и ее напарник 31-летний австралиец Крис Гуччионе стали четвертьфиналистами на отказе своих соперников Катержины Синяковой из Чехии и бразильца Бруно Суареса, посеянных под шестым номером, которые снялись с турнира.

За выход в полуфинал соревнований Свитолина и Гуучионе поспорят с победителями матче между первой парой турнира из США Бетани Маттек-Сэндс / Майк Брайан и французско-китайским дуэтом Сю Ифань /  Фабрис Мартин.
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