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Кеи Нишикори: Федерер сегодня был слишком силен
Кеи Нишикори: Федерер сегодня был слишком силенПятая ракетка мира японец Кеи Нишикори прокомментировал свое поражение от швейцарца Ролдера Федерера в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«В физическом плане я чувствую себя хорошо, но при этом очень расстроен. Я хорошо начал матч, а затем упустил несколько шансов и позволил сопернику вернуться в игру. Надо отдать Федереру должное – он показывал хороший теннис, особенно во втором и третьем сетах.
В решающем сете я тоже имел неплохие шансы, но Федерер был сегодня слишком силен. Он все еще играет агрессивно. Его стиль никак не изменился после возвращения. Он просто очень хорош», - подвел итог Нишикори.
По материалам: GoTennis.ru
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