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Australian Open. Кербер сложила полномочия действующей чемпионки, проиграв Вандевеге

Australian Open. Кербер сложила полномочия действующей чемпионки, проиграв Вандевеге

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи 1/8 финала.

Действующая чемпионка турнира, первая ракетка мира 29-летняя немка Анжелика Кербер неожиданно потерпела поражение от 35-го номера мирового рейтинга, 25-летней американки Коко Вандевеге. Поединок длился 1 час 8 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:2, 6:3.
За время игры Кербер реализовала свой единственный брейк-пойнт и упустила четыре своих подачи. Анжелика ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче против шести эйсов и двух двойных у Вандевеге. За счет активных действий немка выиграла семь розыгрышей и допустила 15 невынужденных ошибок, у Коко – 30/20 соответственно. Это была первая победа американки в трех встречах с Rербер.

В четвертьфинале соперницей Вандевеге будет испанка Гарбин Мугуруса (7), которая была сильнее румынки Сораны Кырсти – 6:2, 6:3.

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц
Четвертый круг
Коко Вандевеге (США) — Анжелика Кербер (Германия, 1) – 6:2, 6:3
Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 6:3
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