Australian Open. Федерер в пяти сетах одолел Нишикори на пути в ¼ финала

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.



Роджер Федерер, ныне занимающий в мировом рейтинге 17-е место, нанес поражение в пяти сетах пятой ракетке мира, 27-летнему японцу Кеи Нишикори со счетом 6:7(4), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3. 35-летний швейцарец, ныне занимающий в мировом рейтинге 17-е место, нанес поражение в пяти сетах пятой ракетке мира, 27-летнему японцусо счетом 6:7(4), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 23 минуты. Федерер выиграл семь геймов на приеме и проиграл три на своей подаче. На счету Роджера 24 эйса, 83 виннерса, шесть двойных и 47 невынужденных ошибок. Нишикори пять раз подал навылет при пяти двойных ошибках и активно выиграл 42 очка при 32-х невынужденных. Счет в их личных встречах стал 5:2 в пользу швейцарца.

За выход в полуфинал соревнований Федерер сыграет против немца Миши Зверева, который



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

Четвертый круг

Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Кеи Нишикори (Япония, 5) – 6:7(4), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3 В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.За выход в полуфинал соревнований Федерер сыграет против немца Миши Зверева, который выбил из борьбы первую ракетку мира британца Энди Маррея.Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Кеи Нишикори (Япония, 5) – 6:7(4), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3