Australian Open. Цонга стал соперником Вавринки по четвертьфиналу

12-я ракетка мира, 31-летний француз Жо-Вилфрид Цонга вышел в четвертьфинал после победы над 64-м номером мирового рейтинга, 26-летним британцем Даниэлем Эвансом со счетом 6:7(4), 6:2, 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 53 минуты. Цонга сделал четыре брейка и отыграл все четыре брейк-пойнта, имевшихся у Эванса. На счету Жо-Вилфрида 17 эйсов при двух двойных ошибках, а британец восемь раз подал навылет и одиннадцать раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников