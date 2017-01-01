Australian Open. Вавринка на трех тай-брейках обыграл Сеппи и вышел в ¼ финала

Четвертая ракетка мира, 31-летний швейцарец Стэн Вавринка одержал победу над 85-м номером рейтинга ATP, 32-летним итальянцем Андреасом Сеппи со счетом 7:6(2), 7:6(4), 7:6(4).

Теннисисты играли 2 часа 43 минуты. За это время соперники взяли по две подачи друг друга. Вавринка 17 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче против 12-ти эйсов и трех двойных у Сеппи. Швейцарец допустил почти столько же невынужденных ошибок, что и итальянец – 41 против 40, но сделал больше виннерсов – 53 против 37-ми. В их личном противостоянии счет стал 5:1 в пользу Стэна.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.В четвертьфинале Australian Open соперником Вавринки станет победитель матча Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Даниэль Эванс (Великобритания).Станислас Вавринка (Швейцария, 4) — Андреас Сеппи (Италия) – 7:6(2), 7:6(4), 7:6(4)