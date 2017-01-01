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Australian Open. Маррей зачехлил ракетку в 1/8 финала

Australian Open. Маррей зачехлил ракетку в 1/8 финала

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

Прошлогодний финалист турнира, первая ракетка мира 29-летний британец Энди Маррей потерпел поражение в четырех сетах от своего ровесника и Германии Миши Зверева, занимающего в мировом рейтинге 50-е место. Поединок продолжался 3 часа 33 минуты и завершился в пользу немца со счетом  7:5, 5:7, 6:2, 6:4.
Маррей взял пять подач соперника и упустил восемь своих. На счету Энди десять эйсов, 71 виннерс, шесть двойных и 28 невынужденных ошибок. Зверев семь раз подал навылет, активно выиграл 52 очка, допустив при этом две двойных и 26 невынужденных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.

В четвертьфинале соперником Миши Зверева станет победитель матча Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Кеи Нишикори (Япония, 5).

Напомним, еще один фаворит Australian Open, прошлогодний победитель серб Новак Джокович завершил выступление во втором круге, проиграв Денису Истомину из Узбекистана.

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников
Четвертый  круг
Миша Зверев (Германия) — Энди Маррей (Великобритания, 1) – 7:5, 5:7, 6:2, 6:4
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