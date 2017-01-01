Australian Open. Маррей зачехлил ракетку в 1/8 финала

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.



Прошлогодний финалист турнира, первая ракетка мира 29-летний британец Энди Маррей потерпел поражение в четырех сетах от своего ровесника и Германии Миши Зверева, занимающего в мировом рейтинге 50-е место. Поединок продолжался 3 часа 33 минуты и завершился в пользу немца со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.

Маррей взял пять подач соперника и упустил восемь своих. На счету Энди десять эйсов, 71 виннерс, шесть двойных и 28 невынужденных ошибок. Зверев семь раз подал навылет, активно выиграл 52 очка, допустив при этом две двойных и 26 невынужденных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.



В четвертьфинале соперником Миши Зверева станет победитель матча



Напомним, еще один фаворит Australian Open, прошлогодний победитель серб



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

Четвертый круг

Миша Зверев (Германия) — Энди Маррей (Великобритания, 1) – 7:5, 5:7, 6:2, 6:4 В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Прошлогодний финалист турнира, первая ракетка мира 29-летний британецпотерпел поражение в четырех сетах от своего ровесника и Германии, занимающего в мировом рейтинге 50-е место. Поединок продолжался 3 часа 33 минуты и завершился в пользу немца со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.Маррей взял пять подач соперника и упустил восемь своих. На счету Энди десять эйсов, 71 виннерс, шесть двойных и 28 невынужденных ошибок. Зверев семь раз подал навылет, активно выиграл 52 очка, допустив при этом две двойных и 26 невынужденных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.В четвертьфинале соперником Миши Зверева станет победитель матча Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Кеи Нишикори (Япония, 5).Напомним, еще один фаворит Australian Open, прошлогодний победитель серб Новак Джокович завершил выступление во втором круге , проиграв Денису Истомину из Узбекистана.Миша Зверев (Германия) — Энди Маррей (Великобритания, 1) – 7:5, 5:7, 6:2, 6:4