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Australian Open. Свитолина и Гуччионе стартовали с победы в миксте

Australian Open. Свитолина и Гуччионе стартовали с победы в миксте

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open в смешанном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Элина Свитолина и ее напарник австралиец Крис Гуччионе стартовали с победы над немкой Анной-Леной Грёнефельд и колумбийцем Робертом Фарахом со счетом 6:3, 6:7(5), 10-7.

Поединок продолжался 1 час 18 минут. По ходу встречи обе пары заработали по четыре брейк-пойнта, из которых Свиолина и Гуччионе реализовали один, а их соперники ни одного. На счету Элины и Криса пять эйсов и две двойных ошибки против шести эйсов и четырех двойных у  Грёнефельд и Фараха.

За выход в четвертьфинал соревнований Свитолина и Гуччионе срязятся с шестыми сеяными Катержиной Синяковой из Чехии и бразильцем Бруно Суаресом.
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