Australian Open. Юниорка Марта Костюк вышла во второй круг

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
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