Australian Open. Юниорка Марта Костюк вышла во второй круг

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в одиночном разряде проходят матчи первого круга.14-летняя украинка, посеянная под 11-м номером, стартовала с победы над Махак Джаин из Индии со счетом 6:3, 6:3.Теннисистки провели на корте лишь 52 минуты. За это время Костюк реализовала все четыре своих брейк-пойнта, выполнила шесть эйсов и допустила одну двойную ошибку. Джаин ответила украинке одним брейком, ни разу не подала навылет и допустила три двойных ошибки.Во втором круге соперницей Костюк будет 15-летняя японка Нахо Сато.