На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Комментатора отстранили от работы за сравнение Винус Уильямс с гориллой

Комментатора отстранили от работы за сравнение Винус Уильямс с гориллой

Американский телеканал ESPN отстранил от работы на матчах Открытого чемпионата Австралии комментатора Дага Адлера, во время эфира 19 января сравнившего американскую теннисистку Винус Уильямс с гориллой, сообщает The Independent.

«Во время эфира на канале ESPN3 Даг Адлер должен был тщательнее подбирать выражения. Он извинился за сказанное, и мы отстранили его от комментирования оставшихся матчей турнира», — гласит заявление канала.

19 января во время матча второго круга Australian Open между Уильямс-старшей и швейцаркой Стефани Фёгель, завершившегося победой американки со счетом 6:3, 6:2, Адлер сказал следующее: «Соперница не попала первым мячом, и Винус предстает во всей своей красе. Вы видите, Винус на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы. Она готовится к атаке».

В октябре 2014-го президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев был отстранен на год от любой деятельности в рамках Женской теннисной ассоциации за высказывания в адрес Серены и Винус Уильямс. Специалист назвал американок братьями из-за их физических данных.
По материалам: lenta.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Комментатор ESPN сравнил Винус Уильямс с гориллой
Судебные эксперты не увидели оскорбления в шутке Тарпищева в адрес сестер Уильямс
Тарпищев объяснится перед МОК по поводу скандала с сестрами Уильямс
Тарпищев заявил, что не хотел обидеть сестер Уильямс
Australian Open. Винус Уильямс победила Фёгель во втором круге и другие результаты
Australian Open. Винус Уильямс в двух сетах обыграла Лорен Дэвис
Australian Open. Серена и Винус Уильямс снялись с турнира в парном разряде
Тарпищев: Не буду подавать апелляцию, пока не получу юридического обоснования дисквалификации
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Комментатора отстранили от работы за сравнение Винус Уильямс с гориллой
Australian Open. Монфис обыграл Кольшрайбера и сыграет с Надалем за выход в ¼ финала
Australian Open. Баутиста-Агут за 4 часа обыграл Феррера и встретится с Раоничем в 1/8 финала
Андреева проиграла в первом круге юниорского Australian Open
Australian Open. Савчук и Олару в паре выбыли во втором круге

Последние новости спорта

21:46 Эльянов сыграл вничью с Уэсли Со в 7-м туре на турнире Вейк-ан-Зее 42 | Шахматы

21:28 УХЛ. 32-й тур. «Белый Барс» крупно обыграл «Витязь» 76 | Хоккей

21:14 Журавок, Джима, Семеренко и Меркушина побегут в эстафете на КМ в Антхольце 83 | Биатлон

20:55 Пидручный, Семенов и Семаков побегут в масс-старте на этапе КМ в Антхольце 101 | Биатлон

20:30 Дмитрий Пидручный: Еще немного, и Ландертингера мог бы пропустить вперед 114 | Биатлон

20:20 Юрай Санитра: Очень доволен, что ребята показали в эстафете свои возможности 147 | Биатлон

20:11 Свендсен: Шемп был немного сильнее 128 | Биатлон

19:57 УХЛ. 32-й тур. «Кремечук» победил гостей из «Кривбасса» 120 | Хоккей

18:59 Экклстоун станет почётным президентом Формулы 1? 111 | Формула-1

18:38 Комментатора отстранили от работы за сравнение Винус Уильямс с гориллой 134 | Теннис

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке (Видео)

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Мужская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Антхольце
Немка Хорхлер победила в масс-старте на этапе КМ в Антхольце; Джима - десятая
Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце
Australian Open. Свитолина не смогла пробиться в 1/8 финала
Дальмайер победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце; Пидгрушная – 17-я









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (280)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (460)
Октябрь 2016 (545)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги