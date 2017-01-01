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Australian Open. Баутиста-Агут за 4 часа обыграл Феррера и встретится с Раоничем в 1/8 финала

Australian Open. Баутиста-Агут за 4 часа обыграл Феррера и встретится с Раоничем в 1/8 финала

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

13-я ракетка мира, 28-летний испанец Роберто Баутиста-Агут (13) нанес поражение своему 34-летнему соотечественнику, 21-му номеру мирового рейтинга Давиду Ферреру (21) со счетом 7:5, 6:7(6), 7:6(3), 6:4.
Теннисисты сражались на корте 4 часа 2 минуты. Баутиста-Агут взял семь подач Феррера и упустил пять своих. На его счету пять эйсов и столько же двойных ошибок, а Давид один раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче. Это была первая победа Баутиста-Агута в трех встречах с Феррером.

За выход в четвертьфинал турнира Баутиста Агут поспорит с третьей ракеткой мира канадцем Милошем Раоничем (3), который обыграл француза Жиля Симона (25) - 6:2, 7:6(5), 3:6, 6:3.

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников
Третий круг
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Давид Феррер (Испания, 21) – 7:5, 6:7(6), 7:6(3), 6:4
Милош Раонич (Канада, 3) — Жиль Симон (Франция, 25) – 6:2, 7:6(5), 3:6, 6:3
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