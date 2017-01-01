Андреева проиграла в первом круге юниорского Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок проходят матчи первого круга.16-летняя украинка, занимающая в рейтинге WTA 853-е место, проиграла 1027-му номеру рейтинга, своей ровеснице(Q) из Люксембурга со счетом 2:6, 3:6.Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Андреева реализовала оба своих брейк-пойнта, а ее соперница реализовала пять из десяти. Александра выполнила один эйс и допустила три двойных ошибки, Молинаро навылет не подавала и один раз ошиблась на подаче.В парном разряде Андреева со своей напарницей Софией Лансере из России стартуют в матче против обладательниц wild card австралиек Аннерли Пулос и Тайлы Уайтхаус.Напомним, завтра свой первый матч на юниорском Australian Open в одиночном разряде проведет еще одна украинка – 14-летняя Марта Костюк, посеянная под 11-м номером. Ее соперницей будет Махак Джаин из Индии.