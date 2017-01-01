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Андреева проиграла в первом круге юниорского Australian Open
Андреева проиграла в первом круге юниорского Australian Open. Фото sapronov-tennis.orgВ Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open у юниорок проходят матчи первого круга.

16-летняя украинка Александра Андреева, занимающая в рейтинге WTA 853-е место, проиграла 1027-му номеру рейтинга, своей ровеснице Элеоноре Молинаро (Q) из Люксембурга со счетом 2:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Андреева реализовала оба своих брейк-пойнта, а ее соперница реализовала пять из десяти. Александра выполнила один эйс и допустила три двойных ошибки, Молинаро навылет не подавала и один раз ошиблась на подаче.

В парном разряде Андреева со своей напарницей Софией Лансере из России стартуют в матче против обладательниц wild card австралиек Аннерли Пулос и Тайлы Уайтхаус.

Напомним, завтра свой первый матч на юниорском Australian Open в одиночном разряде проведет еще одна украинка – 14-летняя Марта Костюк, посеянная под 11-м номером. Ее соперницей будет Махак Джаин из Индии.


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