Australian Open. Савчук и Олару в паре выбыли во втором круге

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинка Ольга Савчук (49-я в мировом парном рейтинге) со своей напарницей румынкой Ралукой Олару (63) не смогли пробиться в 1/8 финала, уступив в упорной борьбе американке Ракель Атаво (21) и китаянке Сю Ифань (22), посеянным под 11-м номером. Поединок продолжался 2 часа 56 минут и завершился в пользу американо-китайской пары со счетом 7:6(5), 6:7(4), 6:4.За время игра Савчук и Олару реализовали пять брейк-пойнтов из одиннадцати, а их соперницы – шесть из 19-ти. Ольга и Ралука выполнили два эйса и допустили восемь двойных ошибок против одного эйса и девяти двойных у Атаво и Ифань.Таким образом, в парном разряде украинок не осталось. В первом круге завершили выступление сестры Людмила и Надежда Киченок, а также Катерина Бондаренко в паре с Еленой Остапенко из Латвии.