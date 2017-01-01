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Australian Open. Гоффен победил Карловича и встретится с Тимом

Australian Open. Гоффен победил Карловича и встретится с Тимом

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Одиннадцатая ракетка мира, 26-летний бельгиец Давид Гоффен (11) в трех сетах обыграл 37-летнего хорвата Иво Карловича, занимающего в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 6:3, 6:2, 6:4.
Теннисисты играли 1 час 27 минут. За это время Гоффен сделал четыре брейка и не позволил Карловичу заработать ни одного брейк-пойнта. Оба соперника на подаче допустили по три двойных ошибки, при этом Давид выполнил три эйса, а Иво – 25. Между собой теннисисты встречались впервые.

За выход в четвертьфинал соревнований Гоффен сразится с австрийцем Домиником Тимом (8), который в четырех сетах сломил сопротивление француза Бенуа Пэра - 6:1, 4:6, 6:4, 6:4.

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников
Третий круг
Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Иво Карлович (Хорватия, 20) – 6:3, 6:2, 6:4
Доминик Тим (Австрия, 8) — Бенуа Пэр (Франция) – 6:1, 4:6, 6:4, 6:4
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