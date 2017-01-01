Australian Open. Веснина проиграла 116-й ракетке Брэди в третьем круге

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.18-я ракетка мира, 30-летняя россиянка(14) потерпела поражение от прошедшей через квалификацию 21-летней американки, занимающей в мировой классификации 116-ю строчку. Поединок длился 1 час 24 минуты и завершился в пользу американки со счетом 7:6(4), 6:2.За время игры Веснина выиграла два гейма на приеме и проиграла четыре на своей подаче. Елена выполнила четыре подачи навылет и шесть раз ошиблась на подаче против десяти эйсов и одной двойной ошибки у Дженифер. Ранее теннисистки не встречались.В 1/8 финала соперницей Брэди будет хорватка Мирьяна Лучич-Барони, которая в трех сетах взяла верх над Марией Саккари из Греции - 3:6, 6:2, 6:3.Дженнифер Брэди (США, Q) — Елена Веснина (Россия, 14) – 7:6(4), 6:2Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Мария Саккари (Греция) – 3:6, 6:2, 6:3