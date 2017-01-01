Australian Open. Макарова выбила Цибулкову и сыграет с Контой в 1/8 финала

28-летняя россиянка Екатерина Макарова (30), занимающая в мировом рейтинге 34-е место, нанесла поражение шестой ракетке мира, 27-летней словачке Доминике Цибулковой (6) со счетом 6:2, 6:7(3), 6:3.

Теннисистки играли 2 часа 53 минуты. Макарова реализовала семь брейк-пойнтов из 14-ти, Цибулкова – четыре из 15-ти. На счету россиянки пять эйсов и четыре двойных ошибки, а Доминика ни разу не подала навылет и допустила четыре двойных ошибки. Это была первая победа Макаровой в четырех встречах с Цибулковой.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.В четвертом круге соперницей Макаровой будет британка Йоханна Конта (9), которая выбила из борьбы датчанку Каролин Возняцки (17) – 6:3, 6:1.Екатерина Макарова (Россия, 30) — Доминика Цибулкова (Словакия, 6) – 6:2, 6:7(3), 6:3Йоханна Конта (Великобритания, 9) — Каролина Возняцки (Дания, 17) – 6:3, 6:1