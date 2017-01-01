Australian Open. Серена Уильямс отдала четыре гейма Гиббс и вышла в 1/8 финала

Вторая ракетка мира, 36-летняя американка Серена Уильямс (2) обыграла свою 23-летнюю соотечественницу Николь Гиббз, pанимающую в мировом рейтинге 92-ю строчку со счетом 6:1, 6:3.

Поединок длился 1 час 3 минуты. Уильямс взяла пять подач соперницы и упустила одну свою. На счету Серены четыре эйса и столько же двойных ошибок, а Гиббз два раза подала навылет и допустила пять двойных.Теперь счет в личных встречах теннисисток стал 2:0 в пользу Серены.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.За выход в четвертьфинал турнира Уильямс-младшая поспорит с чешкой Баоборой Стрыковой (16), которая обыграла француженку Каролин Гарсию (21) – 6:2, 7:5.Серена Уильямс (США, 2) — Николь Гиббз (США) – 6:1, 6:3Барбора Стрыкова (Чехия, 16) — Каролин Гарсия (Франция, 21) – 6:2, 7:5