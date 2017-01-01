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На Australian Open водитель насмерть сбил трех человек возле кортов

На Australian Open водитель насмерть сбил трех человек возле кортов

На Олимпийском бульваре в Мельбурне рядом с кортами Australian Open произошла серьезная авария. Водитель врезался в толпу людей, в результате чего погибли три человека, еще 20 человек получили ранения.

Данное происшествие признано сознательным актом. Совершивший его мужчина уже обвинялся в различных нарушениях закона и находился в розыске. Он попытался скрыться с мемта преступления, но полицейские протаранили его машину и смогли арестовать, ранив его в руку.

Отметим, что полиция Мельбурна отказалась признать данное преступление террористическим актом. Власти города и страны сообщили, что данный инцидент не повлияет на дальнейшее проведение Australian Open. Все матчи состоятся по расписанию.
По материалам: GoTennis.ru
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