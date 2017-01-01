Australian Open. Федерер обыграл Бердыха и сыграет с Нишикори в 1/8 финала

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.17-я ракетка мира, 35-летний швейцарецв трех сетах нанес поражение десятому номеру мирового рейтинга ATP, 31-летнему чехусо счетом 6:2, 6:4, 6:4. За полтора часа игрового времени Федерер взял четыре подачи Бердыха и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. Роджер восемь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче против 13-ти эйсов и трех двойных ошибок у Томаша. На счету победителя 40 виннерсов при 17-ти невынужденных ошибках, у чеха – 26/14 соответственно. В личных встречах теннисистов швейцарец повел – 17:6.За выход в четвертьфинал турнира Федерер сразится с пятой ракеткой мира японцем Кеи Нишикори (5), который победил словака Лукаша Лацко (Q) – 6:4, 6:4, 6:4.Роджер Федерер (Швейцария, 17) - Томаш Бердых (Чехия, 10) — 6:2, 6:4, 6:4Кеи Нишикори (Япония, 5) — Лукаш Лацко (Словакия, Q) – 6:4, 6:4, 6:4