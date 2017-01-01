На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Australian Open. Цонга победил Сока и вышел в 1/8 финала

Australian Open. Цонга победил Сока и вышел в 1/8 финала

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

12-я ракетка мира, 31-летний француз Жо-Вилфрид Цонга (12) в четырех партиях одолел 24-летнего американца Джека Сока (23), занимающего в мировом рейтинге 23-е место, со счетом 7:6(4), 7:5, 6:7(8), 6:3.
Теннисисты провели на корте 3 часа 33 минуты. Цонга взял три подачи соперника и упустил одну свою. Жо-Вилфрид выполнил 23 подачи навылет и допустил пять двойных ошибок против семи эйсов и пяти двойных у Сока. Это была третья победа француза в трех встречах с американцем.

За место в ¼ финала соревнований Цонга сразится с 24-летним британцем Даниэлем Эвансом, занимающим в рейтинге ATP 51-е место, который нанес поражение 27-й ракетке мира австралийцу Бернарду Томичу - 7:5, 7:6(2), 7:6(3).

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников
Третий круг
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Джек Сок (США, 23) – 7:6(4), 7:5, 6:7(8), 6:3
Даниэль Эванс (Великобритания) - Бернард Томич (Австралия, 27) — 7:5, 7:6(2), 7:6(3)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Australian Open. Цонга вышел в ¼ финала
Australian Open. Федерер не пустил Димитрова в 1/8 финала и другие результаты
US Open. Джокович и Цонга поспорят за место в полуфинале
Уимблдон. Цонга за четыре в половиной часа одолел Иснера
Марсель. Цонга одолел Томича и вышел в полуфинал
Australian Open. Феррер вышел в третий круг на Баутиста-Агута
Australian Open. Маррей обыграл Куэрри и вышел в 1/8 финала
Australian Open. Феррер вышел в четвертьфинал, Цонга проиграл Нишикори
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Australian Open. Цонга победил Сока и вышел в 1/8 финала
Australian Open. Винус Уильямс отдала сопернице один гейм и вышла в 1/8 финала
Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)
Australian Open. Вавринка обыграл Троиицки и в 1/8 финала встретится с Сеппи
Australian Open. Маррей обыграл Куэрри и вышел в 1/8 финала

Последние новости спорта

13:03 Команда Гассиева: Бой с Усиком маловероятен, а реванш с Лебедевым возможен 40 | Бокс

12:52 Деонтей Уайлдер о бое Кличко - Джошуа 56 | Бокс

12:37 Хэй: Уйду из бокса через полтора-два года, забрав все чемпионские пояса 75 | Бокс

12:26 Australian Open. Цонга победил Сока и вышел в 1/8 финала 61 | Теннис

11:55 Australian Open. Винус Уильямс отдала сопернице один гейм и вышла в 1/8 финала 82 | Теннис

11:40 НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», «Рейнджерс» - «Торонто», «Коламбус» проиграл «Оттаве» и другие результаты 78 | Хоккей

10:56 НБА. «Финикс» проиграл «Кливленду», «Клипперс» - «Миннесоте», «Сан-Антонио» победил «Денвер» и другие результаты 110 | Баскетбол

10:13 Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео) 125 | Теннис / Видео

09:48 Australian Open. Вавринка обыграл Троиицки и в 1/8 финала встретится с Сеппи 132 | Теннис

09:34 Australian Open. Маррей обыграл Куэрри и вышел в 1/8 финала 119 | Теннис

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Australian Open. Свитолина не смогла пробиться в 1/8 финала
Дальмайер победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце; Пидгрушная – 17-я
Australian Open. Джокович проиграл в пяти сетах 117-й ракетке
Australian Open. Савчук в паре с Олару вышли во второй круг
Australian Open. Долгополов проиграл Монфису во втором круге









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (237)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (461)
Октябрь 2016 (545)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги