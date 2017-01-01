Australian Open. Цонга победил Сока и вышел в 1/8 финала

12-я ракетка мира, 31-летний француз Жо-Вилфрид Цонга (12) в четырех партиях одолел 24-летнего американца Джека Сока (23), занимающего в мировом рейтинге 23-е место, со счетом 7:6(4), 7:5, 6:7(8), 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа 33 минуты. Цонга взял три подачи соперника и упустил одну свою. Жо-Вилфрид выполнил 23 подачи навылет и допустил пять двойных ошибок против семи эйсов и пяти двойных у Сока. Это была третья победа француза в трех встречах с американцем.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.За место в ¼ финала соревнований Цонга сразится с 24-летним британцем Даниэлем Эвансом, занимающим в рейтинге ATP 51-е место, который нанес поражение 27-й ракетке мира австралийцу Бернарду Томичу - 7:5, 7:6(2), 7:6(3).Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Джек Сок (США, 23) – 7:6(4), 7:5, 6:7(8), 6:3Даниэль Эванс (Великобритания) - Бернард Томич (Австралия, 27) — 7:5, 7:6(2), 7:6(3)