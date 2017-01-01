Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)





Australian Open. 3-й круг. Элина Свитолина – Анастасия Павлюченкова. Видео:



Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису со счетом 5:7, 6:4, 3:6