Australian Open. Вавринка обыграл Троиицки и в 1/8 финала встретится с Сеппи

Четвертая ракетка мира, 31-летний швейцарец Стэн Вавринка (4) в четырех сетах сломил сопротивление 91-го номера мирового рейтинга, 30-летнего серба Виктора Троицки (29) со счетом 3:6, 6:2, 6:2, 7:6(7).

Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. За это время Вавринка реализовал семь брейк-пойнтов из 13-ти, Троицки – пять из девяти. Стэн 16 раз подал навылет и допустил четыре двойных ошибки против семи эйсов и восьми двойных у соперника. На счету победителя 43 виннерса и 42 невынужденных ошибки, у Троицки – 24/42 соответственно. Теперь швейцарец ведет в их личном противостоянии со счетом 8:0.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.За выход в четвертьфинал соревнований Вавринка поспорит с итальянцем Андреасом Сеппи, который переиграл бельгийца Стива Дарси - 4:6, 6:4, 7:6(1), 7:6(2).Стэн Вавринка (Швейцария, 4) — Виктор Троицки (Сербия, 29) – 3:6, 6:2, 6:2, 7:6(7)Андреас Сеппи (Италия) — Стив Дарси (Бельгия) – 4:6, 6:4, 7:6(1), 7:6(2)