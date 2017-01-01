Australian Open. Маррей обыграл Куэрри и вышел в 1/8 финала

Прошлогодний финалист турнира, первая ракетка мира 29-летний британец Энди Маррей (1) не испытал проблем в матче со своим сверстником из США Сэмом Куэрри (31), занимающим в мировом рейтинге 31-е место. Для победы со счетом 6:4, 6:2, 6:4 британцу потребовался 1 час 59 минут.

Маррей сделал пять брейков и упустил одну свою подачу. Оба соперника на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Энди выполнил восемь эйсов, а Джон – пять. За счет активных действий Маррей выиграл 40 очков и совершил 22 невынужденные ошибки против 31/27 соответственно у Куэрри.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.В 1/8 финала Маррею предстоит сыграть против немца Миши Зверева, который победил Малека Жазири из Туниса - 6:1, 4:6, 6:3, 6:0.Энди Маррей (Великобритания, 1) — Сэм Куэрри (США, 31) – 6:4, 6:2, 6:4Миша Зверев (Германия) — Малек Жазири (Тунис) – 6:1, 4:6, 6:3, 6:0