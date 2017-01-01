Australian Open. Кербер продолжит защиту титула в 1/8 финала

Действующая чемпионка турнира, первая ракетка мира 29-летняя немка Анжелика Кербер (1) уверенно обыграла 24-летнюю чешку Кристину Плишкову, занимающую в мировом рейтинге 58-е место, со счетом 6:0, 6:4.

Теннисистки провели на корте лишь 55 минут. Кербер взяла пять подач соперницы и упустила одну свою. Анжелика один раз подала навылет, активно выиграла 14 розыгрышей, допустив при этом четыре двойных и 14 невынужденных ошибок. Плишкова ответила ей шестью эйсами, 19-ю виннерсами при трех двойных и 34-х невынужденных ошибках.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.За выход в четвертьфинал турнира Кербер поспорит с 35-й ракеткой мира, 25-летней американкой Коко Вандевеге, которая в трех сетах обыграла канадку Эжени Бушар - 6:4, 3:6, 7:5.Анжелика Кербер (Германия, 1) — Кристина Плишкова (Чехия) – 6:0, 6:4Коко Вандевеге (США) — Эжени Бушар (Канада) – 6:4, 3:6, 7:5