На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Australian Open. Свитолина не смогла пробиться в 1/8 финала

Australian Open. Свитолина не смогла пробиться в 1/8 финала

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

14-я ракетка мира, 22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под 11-м номером, уступила 25-летней россиянке Анастасии Павлюченковой (24), занимающей в мировом рейтинге 27-е место. Поединок продолжался 2 часа 31 минуту и завершился в пользу россиянки со счетом 7:5, 4:6, 6:3.
Свитолина выиграла пять геймов на приеме и проиграла шесть на своей подаче. На счету Элины шесть эйсов при трех двойных ошибках, а Анастасия пять раз подала навылет и девять раз ошиблась на подаче. За счет активных действий Свитолина выиграла 24 розыгрыша и допустила 25 невынужденных ошибок против 57/52 соответственно у Павлюченковой. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу россиянки.

Свитолина завершила выступление в одиночном разряде, заработав 130 рейтинговых очков и $97.500 призовых.
Напомним, в прошлом году на Открытом чемпионате Авсрталии Свитолина выбыла из борьбы во втором круге, проиграв в двух сетах японке Наоми Осаке (4:6, 4:6).

В смешанном разряде Свитолина со своим напарником австралийцем Крисом Гуччионе в первом круге сыграют с немкой Анной-Леной Грёнефельд и колумбийцем Робертом Фарахом.

Павлюченкова за выход в четвертьфинал турнира сыграет против своей соотечественницы Светланы Кузнецовой (8), которая выбила из борьбы сербку Елену Янкович - 6:4, 5:7, 9-7.

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц
Третий круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) — Элина СВИТОЛИНА (Украина, 11) – 7:5, 4:6, 6:3
Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Елена Янкович (Сербия) – 6:4, 5:7, 9-7
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Australian Open. Свитолина вышла в третий круг
Свитолина проиграла Гавриловой во втором круге турнира в Мадриде
Australian Open. Свитолина покидает турнир, Азаренко идет дальше
Свитолина стартовала с победы на Australian Open
Пекин. Свитолина проиграла Павлюченковой во втором круге
US Open. Свитолина уступила Макаровой в третье круге
Australian Open. Свитолина уступила Серене Уильямс в трех сетах
Australian Open. Свитолина уступила Стивенс в третьем круге
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Australian Open. Цонга победил Сока и вышел в 1/8 финала
Australian Open. Винус Уильямс отдала сопернице один гейм и вышла в 1/8 финала
Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)
Australian Open. Вавринка обыграл Троиицки и в 1/8 финала встретится с Сеппи
Australian Open. Маррей обыграл Куэрри и вышел в 1/8 финала

Последние новости спорта

13:03 Команда Гассиева: Бой с Усиком маловероятен, а реванш с Лебедевым возможен 40 | Бокс

12:52 Деонтей Уайлдер о бое Кличко - Джошуа 56 | Бокс

12:37 Хэй: Уйду из бокса через полтора-два года, забрав все чемпионские пояса 75 | Бокс

12:26 Australian Open. Цонга победил Сока и вышел в 1/8 финала 61 | Теннис

11:55 Australian Open. Винус Уильямс отдала сопернице один гейм и вышла в 1/8 финала 82 | Теннис

11:40 НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», «Рейнджерс» - «Торонто», «Коламбус» проиграл «Оттаве» и другие результаты 78 | Хоккей

10:56 НБА. «Финикс» проиграл «Кливленду», «Клипперс» - «Миннесоте», «Сан-Антонио» победил «Денвер» и другие результаты 110 | Баскетбол

10:13 Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео) 126 | Теннис / Видео

09:48 Australian Open. Вавринка обыграл Троиицки и в 1/8 финала встретится с Сеппи 132 | Теннис

09:34 Australian Open. Маррей обыграл Куэрри и вышел в 1/8 финала 120 | Теннис

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Australian Open. Свитолина не смогла пробиться в 1/8 финала
Дальмайер победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце; Пидгрушная – 17-я
Australian Open. Джокович проиграл в пяти сетах 117-й ракетке
Australian Open. Савчук в паре с Олару вышли во второй круг
Australian Open. Долгополов проиграл Монфису во втором круге









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (237)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (461)
Октябрь 2016 (545)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги