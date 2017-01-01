Australian Open. Свитолина не смогла пробиться в 1/8 финала

14-я ракетка мира, 22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под 11-м номером, уступила 25-летней россиянке Анастасии Павлюченковой (24), занимающей в мировом рейтинге 27-е место. Поединок продолжался 2 часа 31 минуту и завершился в пользу россиянки со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

Свитолина выиграла пять геймов на приеме и проиграла шесть на своей подаче. На счету Элины шесть эйсов при трех двойных ошибках, а Анастасия пять раз подала навылет и девять раз ошиблась на подаче. За счет активных действий Свитолина выиграла 24 розыгрыша и допустила 25 невынужденных ошибок против 57/52 соответственно у Павлюченковой. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу россиянки.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Свитолина завершила выступление в одиночном разряде, заработав 130 рейтинговых очков и $97.500 призовых.Напомним, в прошлом году на Открытом чемпионате Авсрталии Свитолина выбыла из борьбы во втором круге, проиграв в двух сетах японке Наоми Осаке (4:6, 4:6).В смешанном разряде Свитолина со своим напарником австралийцем Крисом Гуччионе в первом круге сыграют с немкой Анной-Леной Грёнефельд и колумбийцем Робертом Фарахом.Павлюченкова за выход в четвертьфинал турнира сыграет против своей соотечественницы Светланы Кузнецовой (8), которая выбила из борьбы сербку Елену Янкович - 6:4, 5:7, 9-7.Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) — Элина СВИТОЛИНА (Украина, 11) – 7:5, 4:6, 6:3Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Елена Янкович (Сербия) – 6:4, 5:7, 9-7