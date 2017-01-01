Истомин: Обыграть Новака в пяти сетах - это нечто нереальное

Представитель Узбекистана Денис Истомин поделился впечатлениями после победы во втором круге Открытого чемпионата Австралии над действующим чемпионом турнира, второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счетом 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.
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