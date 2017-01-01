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Джокович: Истомин просто был лучше и заслужил победу

Джокович: Истомин просто был лучше и заслужил победу

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал свое поражение от Дениса Истомина из Узбекистана в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Истомин в четверг обыграл Джоковича в пяти сетах со счетом 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

«Денис сегодня не был фаворитом в нашем матче, но он не проявил никакой нервозности в важнейшие моменты игры, - сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции. - У него достаточно богатый опыт, хотя в его карьере было не так много больших матчей. Но именно в этот день, в этот момент все сошлось, и он просто был лучше.

Недооценка соперника? Я никогда этого не делаю вне зависимости от турнира или его стадии. Я стараюсь играть как можно лучше и всех уважаю. Денис сыграл выше своего привычного уровня. У него сегодня все сложилось. Он заслужил победу. Конечно, я недоволен своим выступлением. Остается лишь поздравить соперника».

Отметим, что Джокович сложил полномочия действующего чемпиона Australian Open.
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