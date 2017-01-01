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Комментатор ESPN сравнил Винус Уильямс с гориллой

Комментатор ESPN сравнил Винус Уильямс с гориллой

Комментатор американского телеканала ESPN Дуг Адлер во время матча Открытого чемпионата Австралии сравнил теннисистку Винус Уильямс с гориллой, сообщает Yahoo News.

«Соперница не попала первым мячом, и Винус предстает во всей своей красе. Вы видите, Винус на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы. Она готовится к атаке», — сказал Адлер в эфире.

Комментатор сделал это заявление во время матча второго круга Australian Open между Уильямс-старшей и швейцаркой Стефани Фёгель, завершившегося победой американки со счетом 6:3, 6:2.

Заявления 58-летнего журналиста вызвали шквал критики в сети. Телеканал ESPN ситуацию никак не прокомментировал.

В октябре 2014-го президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев был отстранен на год от любой деятельности в рамках Женской теннисной ассоциации (WTA) за высказывания в адрес Серены и Винус Уильямс. 7 октября в эфире Первого канала в ходе телешоу «Вечерний Ургант» специалист назвал американок братьями из-за их физических данных.
По материалам: lenta.ru
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