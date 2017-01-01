Australian Open. Джокович проиграл в пяти сетах 117-й ракетке

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 29-летний серб(2) неожиданно проиграл 30-летнему(WC) из Узбекистана, занимающему в мировом рейтинге 117-ю строчку. Поединок продолжался 4 часа 48 минут и завершился победой Истомина в пяти сетах со счетом 7:6(8), 5:7, 2:6, 7:6(5), 6:4.За время игры Джокович реализовал шесть брейк-пойнтов из 15-ти, Истомин – четыре из 14-ти. Новак 14 раз подал навылет и допустил девять двойных ошибок против 17-ти эйсов и трех двойных у соперника. За счет активных действий Джокович выиграл 68 розыгрышей при 72-х невынужденных ошибках, у Истомина – 63/61 соответственно. Это была первая победа узбекского теннисиста в шести встречах с Джоковичем.За выход в 1/8 финала Истомин сыграет против испанца Пабло Карреньо-Бусты (30), который победил британца Кайла Эдмунда - 6:2, 6:4, 6:2.Новак Джокович (Сербия, 2) - Денис Истомин (Узбекистан, WC) — 7:6(8), 5:7, 2:6, 7:6(5), 6:4Пабло Карреньо-Буста (Испания, 30) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:2, 6:4, 6:2