Australian Open. Савчук в паре с Олару вышли во второй круг

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка Ольга Савчук (49-я в мировом парном рейтинге) со своей напарницей румынкой Ралукой Олару (63) стартовали с победы над японкой Наоми Осакой (366) и пуэрториканкой Моникой Пуиг (333) со счетом 6:2, 6:4.Теннисистки играли 1 час 19 минут. Савчук и Олару выиграли пять геймов на приеме и проиграли два на своей подаче. На их счету пять эйсов и девять двойных ошибок, а их соперницы один раз подали навылет и дважды ошиблись на подаче.Во втором круге турнира соперницами Савчук и Олару будут американка Ракель Атаво (21) и китаянка Сю Ифань (22), посеянные под 11-м номером.