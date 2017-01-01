Australian Open. Долгополов проиграл Монфису во втором круге

28-летний украинец Александр Долгополов, занимающий в мировом рейтинге 63-е место, не смог остановить шестую ракетку мира, 30-летнего француза Гаэля Монфиса (6). Поединок продолжался 1 час 56 минут и завершился в пользу француза со счетом 6:3, 6:4, 1:6, 6:0.

За время игры Долгополов реализовал три брейк-пойнта из шести, Монфис – шесть из 19-ти. Александр шесть раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче против 17-ти эйсов и пяти двойных ошибок у Гаэля. За счет активных действий Долгополов выиграл 47 розыгрышей и допустил 55 невынужденных ошибок против 30/18 соответственно у француза. Это была четвертая победа Монфиса в четырех встречах с украинцем.



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников