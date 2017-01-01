Australian Open. Раонич и Симон встретятся в третьем круге

Третья ракетка мира, 26-летний канадец Милош Раонич (3) вышел в третий круг турнира после победы в трех сетах над 34-м номером рейтинга ATP, 33 летним Жилем Мюллером из Люксембурга - 6:3, 6:4, 7:6(4).

Поединок длился 1 час 59 минут. Раонич реализовал два брейк-пойнта из семи и отыграл все четыре брейк-пойнта Мюллера. Милош выполнил 21 эйс при трех двойных ошибках, активно выиграл 56 розыгрышей при 15 невынужденных ошибках. На счету Жиля семь эйсов, 30 виннерсов, одна двойная и 17 невынужденных ошибок. Это была первая победа канадца в трех встречах с люксембуржцем.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.За выход в 1/8 финала турнира Раонич сыграет с французом Жилем Симоном (25), который уверенно обыграл бразильца Рожериу Дутру да Силву - 6:4, 6:1, 6:1.Милош Раонич (Канада, 3) — Жиль Мюллер (Люксембург) – 6:3, 6:4, 7:6(4)Жиль Симон (Франция, 25) — Рожериу Дутра да Силва (Бразилия) – 6:4, 6:1, 6:1