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Australian Open. Маррей вышел в третий круг, Чилич и Кирьос зачехлили ракетки
В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема  - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Энди Маррей (Великобритания)

Прошлогодний финалист турнира, первая ракетка мира 29-летний британец Энди Маррей (1) не испытал проблем в матче с 19-летним россиянином Андреем Рублевым, занимающим в мировом рейтинге 156-ю строчку.За 1 час 36 минут, проведенных на корте Маррей одержал победу со счетом 6:3, 6:0, 6:2.
Энди сделал шесть брейков и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победителя девять эйсов, 29 виннерсов при двух двойных и 22-х невынужденных ошибках. Рублев сумел два раза подать навылет, активно выиграть 18 очков и при этом совершил три двойных и 51 невынужденную ошибки. Ранее теннисисты не встречались.
Следующим соперником Маррея будет американец Сэм Куэрри (31), который победил австралийца Алекса де Минора (WC) - 7:6(5), 6:0, 6:1.

Марин Чилич (Хорватия)

Не смог пробиться в третий круг турнира седьмой номер мирового рейтинга, 28-летний хорват Марин Чилич (7), проиграв в четырех сетах 26-летнему британцу Даниэлю Эвансу, занимающему в мировом рейтинге 51-е место. Матч длился 2 часа 57 минут и завершился в пользу британца со счетом 3:6, 7:5, 6:3, 6:3. Между собой теннисисты играли впервые.
Соперником Эванса в третьем круге станет победитель матча Бернард Томич (Австралия, 27) — Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика).

Ник Кирьос (Австралия)

Не сумел преодолеть барьер второго круга  и 14-я ракетка мира, 21-летний австралиец Ник Кирьом (14), уступив 85-му номеру рейтинга ATP, 32-летнему итальянцу Андреасу Сеппи. Поединок продолжался 3 часа 8 минут и завершился в пользу итальянца со счетом  1:6, 6:7(1), 6:4, 6:2, 10-8. Счет в личных встречах теннисистов стал 2:1 все еще в пользу Кирьоса.
За выход в 1/8 финала Сеппи поспорит с бельгийцем Стивом Дарси, который был сильнее аргентинца Диего Шварцмана - 6:3, 6:3, 2:6, 6:4.

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников
Второй круг
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Андрей Рублёв (Россия, Q) – 6:3, 6:0, 6:2
Сэм Куэрри (США, 31) — Алекс де Минор (Австралия, WC) – 7:6(5), 6:0, 6:1

Даниэль Эванс (Великобритания) — Марин Чилич (Хорватия, 7) – 3:6, 7:5, 6:3, 6:3
Бернард Томич (Австралия, 27) — Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика)

Андреас Сеппи (Италия) — Ник Кирьос (Австралия, 14) – 1:6, 6:7(1), 6:4, 6:2, 10-8
Стив Дарси (Бельгия) — Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:3, 2:6, 6:4

Джек Сок (США, 23) — Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 6:4, 6:4
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Душан Лайович (Сербия) – 6:2, 6:2, 6:3
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