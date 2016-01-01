Australian Open. Маррей вышел в третий круг, Чилич и Кирьос зачехлили ракетки

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Энди сделал шесть брейков и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победителя девять эйсов, 29 виннерсов при двух двойных и 22-х невынужденных ошибках. Рублев сумел два раза подать навылет, активно выиграть 18 очков и при этом совершил три двойных и 51 невынужденную ошибки. Ранее теннисисты не встречались.



Прошлогодний финалист турнира, первая ракетка мира 29-летний британец(1) не испытал проблем в матче с 19-летним россиянином, занимающим в мировом рейтинге 156-ю строчку.За 1 час 36 минут, проведенных на корте Маррей одержал победу со счетом 6:3, 6:0, 6:2.Следующим соперником Маррея будет американец Сэм Куэрри (31), который победил австралийца Алекса де Минора (WC) - 7:6(5), 6:0, 6:1.

Не смог пробиться в третий круг турнира седьмой номер мирового рейтинга, 28-летний хорват(7), проиграв в четырех сетах 26-летнему британцу, занимающему в мировом рейтинге 51-е место. Матч длился 2 часа 57 минут и завершился в пользу британца со счетом 3:6, 7:5, 6:3, 6:3. Между собой теннисисты играли впервые.Соперником Эванса в третьем круге станет победитель матча Бернард Томич (Австралия, 27) — Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика).

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

Не сумел преодолеть барьер второго круга и 14-я ракетка мира, 21-летний австралиец(14), уступив 85-му номеру рейтинга ATP, 32-летнему итальянцу. Поединок продолжался 3 часа 8 минут и завершился в пользу итальянца со счетом 1:6, 6:7(1), 6:4, 6:2, 10-8. Счет в личных встречах теннисистов стал 2:1 все еще в пользу Кирьоса.За выход в 1/8 финала Сеппи поспорит с бельгийцем Стивом Дарси, который был сильнее аргентинца Диего Шварцмана - 6:3, 6:3, 2:6, 6:4.Энди Маррей (Великобритания, 1) — Андрей Рублёв (Россия, Q) – 6:3, 6:0, 6:2Сэм Куэрри (США, 31) — Алекс де Минор (Австралия, WC) – 7:6(5), 6:0, 6:1Даниэль Эванс (Великобритания) — Марин Чилич (Хорватия, 7) – 3:6, 7:5, 6:3, 6:3Бернард Томич (Австралия, 27) — Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика)Андреас Сеппи (Италия) — Ник Кирьос (Австралия, 14) – 1:6, 6:7(1), 6:4, 6:2, 10-8Стив Дарси (Бельгия) — Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:3, 2:6, 6:4Джек Сок (США, 23) — Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 6:4, 6:4Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Душан Лайович (Сербия) – 6:2, 6:2, 6:3