Australian Open. Маррей вышел в третий круг, Чилич и Кирьос зачехлили ракетки

Прошлогодний финалист турнира, первая ракетка мира 29-летний британец Энди Маррей (1) не испытал проблем в матче с 19-летним россиянином Андреем Рублевым, занимающим в мировом рейтинге 156-ю строчку.За 1 час 36 минут, проведенных на корте Маррей одержал победу со счетом 6:3, 6:0, 6:2.
Не смог пробиться в третий круг турнира седьмой номер мирового рейтинга, 28-летний хорват Марин Чилич (7), проиграв в четырех сетах 26-летнему британцу Даниэлю Эвансу, занимающему в мировом рейтинге 51-е место. Матч длился 2 часа 57 минут и завершился в пользу британца со счетом 3:6, 7:5, 6:3, 6:3. Между собой теннисисты играли впервые.
Не сумел преодолеть барьер второго круга и 14-я ракетка мира, 21-летний австралиец Ник Кирьом (14), уступив 85-му номеру рейтинга ATP, 32-летнему итальянцу Андреасу Сеппи. Поединок продолжался 3 часа 8 минут и завершился в пользу итальянца со счетом 1:6, 6:7(1), 6:4, 6:2, 10-8. Счет в личных встречах теннисистов стал 2:1 все еще в пользу Кирьоса.
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