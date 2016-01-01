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Australian Open. Мугуруса вышла в третий круг

Australian Open. Мугуруса вышла в третий круг

Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема  - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Седьмая ракетка мира, 23-летняя испанка Гарбин Мугуруса (7) вышла в третий раунд соревнований после победы над 162-м номером рейтинга WTA 21-летней американкой Самантой Кроуфорд (LD) со счетом 7:5, 6:4.
Теннисистки играли 1 час 34 минуты. Мугуруса реализовала четыре брейк-пойнта из семи, а Кроуфорд – два из шести. Гарбин два раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче, против восьми эйсов и одной двойной у Саманты.

За выход в 1/8 финала Мугуруса сыграет против Анастасии Севастовой (32) из Латвии, которая победила словачку Кристину Кучову – 6:3, 6:4.

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц
Второй круг
Гарбин Мугуруса (Испания, 7) — Саманта Кроуфорд (США, LD) – 7:5, 6:4
Анастасия Севастова (Латвия, 32) — Кристина Кучова (Словакия) – 6:3, 6:4
Кристина Плишкова (Чехия) — Ирина Бегу (Румыния, 27) – 6:4, 7:6
Сорана Кырстя (Румыния) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 10) – 7:6, 6:3
Коко Вандевеге (США) — Полин Пармантье (Франция) – 6:4, 7:6
Мона Бартель (Германия, Q) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, 29) – 6:4, 6:4
Эшли Барти (Австралия, WC) — Шелби Роджерс (США) – 7:5, 6:1
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