На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Australian Open. Долгополов не пробился во второй круг в парном разряде

Australian Open. Долгополов не пробился во второй круг в парном разряде

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема  - Australian Open в парном разряде у мужчин проходят матчи первого круга.

Украинец Александр Долгополов (не имеет рейтинга в парном разряде) и его напарник австриец Геральд Мельцер (364) не смогли преодолеть барьер первого круга, проиграв пятому сеяному дуэту из Испании Фелисиано Лопес (13) / Марк Лопес (10). Поединок длился 1 час 39 минут и завершился в пользу испанцев со счетом 6:4, 3:6, 6:4.
За время игры соперники взяли по три подачи друг друга и выполнили по два эйса, при этом Долгополов и Мельцер допустили две двойных ошибки, а испанцы – шесть.

Напомним, в одиночном разряде Долгополов стартовал с победы на хорватом Борной Чоричем и во втором круге встретится с шестым сеяным французом Гаэлем Монфисом.  
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Australian Open. Долгополов стартовал с победы на Чоричем
Australian Open. Долгополов и Молчанов в паре проиграли в первом круге
Australian Open. Долгополов стартовал с победы над Беранкисом
US Open. Долгополов и Стаховский не доиграли стартовый матч в парном разряде
Брисбен. Долгополов и Нишикори в паре стартовали с победы
Рио-де-Жанейро. Долгополов в парном разряде не прошел во второй круг
Уимблдон. Долгополов и Стаховский в паре не смогли пробиться во второй круг
Стаховский не пробился в полуфинал в парном разряде на турнире в Сеуле
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Australian Open. Маррей вышел в третий круг, Чилич и Кирьос зачехлили ракетки
Australian Open. Мугуруса вышла в третий круг
Australian Open. Долгополов не пробился во второй круг в парном разряде
Australian Open. Сестры Уильямс снялись с парного турнира
Australian Open. Федерер и Бердых поспорят за выход в 1/8 финала и другие результаты

Последние новости спорта

15:14 Australian Open. Маррей вышел в третий круг, Чилич и Кирьос зачехлили ракетки 32 | Теннис

14:23 Australian Open. Мугуруса вышла в третий круг 70 | Теннис

14:11 Australian Open. Долгополов не пробился во второй круг в парном разряде 72 | Теннис

13:34 Павел Эльянов – лидирует после четырех туров на турнире Вейк-ан-Зее 87 | Шахматы

12:53 Валттери Боттас: Мы с Льюисом сработаемся 84 | Формула-1

12:31 Йоханнес Бё: Цель на чемпионат мира –бороться за медали в каждой гонке 92 | Биатлон

12:20 Австралиец Ричи Порт выиграл второй этап велогонки «Тур Даун Андер» 138 | Велоспорт

11:56 Тренер Ригондо предлагает Ломаченко бой в полулегком весе 157 | Бокс

11:39 Australian Open. Сестры Уильямс снялись с парного турнира 80 | Теннис

11:16 Али Башир: Кличко стареет, нужно быть реалистом 129 | Бокс

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Australian Open. Свитолина вышла в третий круг
Australian Open. Долгополов стартовал с победы на Чоричем
Australian Open. Бондаренко проиграла Гарсии в первом круге
Australian Open. Марченко уступил Маррею в первом круге
Australian Open. Цуренко на старте уступила действующей чемпионке Кербер









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (195)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (461)
Октябрь 2016 (545)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги