Australian Open. Долгополов не пробился во второй круг в парном разряде

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open в парном разряде у мужчин проходят матчи первого круга.



Украинец Александр Долгополов (не имеет рейтинга в парном разряде) и его напарник австриец Геральд Мельцер (364) не смогли преодолеть барьер первого круга, проиграв пятому сеяному дуэту из Испании Фелисиано Лопес (13) / Марк Лопес (10). Поединок длился 1 час 39 минут и завершился в пользу испанцев со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

За время игры соперники взяли по три подачи друг друга и выполнили по два эйса, при этом Долгополов и Мельцер допустили две двойных ошибки, а испанцы – шесть.



Напомним, в одиночном разряде Долгополов стартовал с

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open в парном разряде у мужчин проходят матчи первого круга.Украинец Александр Долгополов (не имеет рейтинга в парном разряде) и его напарник австриец Геральд Мельцер (364) не смогли преодолеть барьер первого круга, проиграв пятому сеяному дуэту из Испании Фелисиано Лопес (13) / Марк Лопес (10). Поединок длился 1 час 39 минут и завершился в пользу испанцев со счетом 6:4, 3:6, 6:4.За время игры соперники взяли по три подачи друг друга и выполнили по два эйса, при этом Долгополов и Мельцер допустили две двойных ошибки, а испанцы – шесть.Напомним, в одиночном разряде Долгополов стартовал с победы на хорватом Борной Чоричем и во втором круге встретится с шестым сеяным французом Гаэлем Монфисом.