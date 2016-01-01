Australian Open. Сестры Уильямс снялись с парного турнира

мериканские теннисистки Серена и Винус Уильямс снялись с Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Причиной такого решения стал травма локтя старшей из сестер. Об этом сообщается в



В первом круге американки должны были играть против россиянки Анастасии Павлюченковой и венгерки Тимеи Бабош,



В одиночном разряде Australian Open Уильямс-старшая вышла в третий круг, где должна сыграть с китаянкой Дуань Инъин. Выйдет ли она корт пока неизвестно.



Серена во втором круге сыграет с чешкой Люси Шафаржовой.



Серена и Винус Уильямс являются трехкратными олимпийскими чемпионками в парном разряде (2000, 2008, 2012), а также победительницами 14-ти турниров WTA и действующими чемпионками Уимблдона.

мериканские теннисистки Серена и Винус Уильямс снялись с Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Причиной такого решения стал травма локтя старшей из сестер. Об этом сообщается в Twitter турнира.В первом круге американки должны были играть против россиянки Анастасии Павлюченковой и венгерки Тимеи Бабош,В одиночном разряде Australian Open Уильямс-старшая вышла в третий круг, где должна сыграть с китаянкой Дуань Инъин. Выйдет ли она корт пока неизвестно.Серена во втором круге сыграет с чешкой Люси Шафаржовой.Серена и Винус Уильямс являются трехкратными олимпийскими чемпионками в парном разряде (2000, 2008, 2012), а также победительницами 14-ти турниров WTA и действующими чемпионками Уимблдона.