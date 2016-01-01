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Australian Open. Винус Уильямс победила Фёгель во втором круге и другие результаты

Australian Open. Винус Уильямс победила Фёгель во втором круге и другие результаты

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема  - Australian Open проходять матчи второго круга.

17-я ракетка мира, 36-летняя американка Винус Уильямс (17) уверенно обыграла 26-летнюю швейцарку Стефани Фёгель, занимающую в рейтинге WTA 112-ю строчку со счетом 6:3, 6:2.
За 1 час 23 минуты на корте Винус взяла пять подач соперницы и упустила одну свою. На счету победительницы четыре эйса при одной двойной ошибке, а Фёгель пять раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Это у же третья победа американки в трех встречах со швейцаркой.

Следующей соперницей Уильямс-старшей будет китаянка Дуань Инъин, которая переиграла американку Варвару Лепченко - 6:1, 3:6, 10-8

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц
Второй круг
Винус Уильямс (США, 13) — Стефани Фёгель (Швейцария, Q) – 6:3, 6:2
Дуань Инъин (Китай) — Варвара Лепченко (США) – 6:1, 3:6, 10-8
Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Джейми Форлис (Австралия, WC) – 6:2, 6:1
Елена Янкович (Сербия) — Юлия Гёргес (Германия) – 6:3, 6:4
Эжени Бушар (Канада) — Пэн Шуай (Китай) – 7:6, 6:2
Элисон Риске (США) — Чжан Шуай (Китай, 20) – 7:6, 4:6, 6:1
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