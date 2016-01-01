Свитолина: Рада, что победила, хоть и не показала свой лучший теннис

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою



«Я рада, что смогла победить, хотя сегодня и не показала свой лучший теннис. Я боролась за то, чтобы найти свою игру, и в концовке встречи это получалось все лучше и лучше.



После Олимпиады мои результаты пошли вверх? Да, каждый день я стараюсь совершенствоваться и пробовать что-то новое, что-то другое. Благодаря моей команде, я думаю, все это принесет свои плоды.



По поводу матча с Анастасией Павлюченковой в третьем круге - она очень мощный игрок. Мы несколько раз уже играли вместе и я уверена, что мне предстоит серьезное испытание. Однозначно, это будет тяжелый матч, надеюсь, я смогу показать свой лучший теннис. То, что я буду бороться, это точно.



Какие впечатления от выступления на арене Маргарет Корт? Мне очень понравилось здесь играть, спасибо всем за поддержку».



Отметим, что на данный момент в противостоянии Свитолиной и Павлюченковой впереди россиянка – 2:1.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над американкой Джулией Боузрап во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, а также поделилась ожиданиями от предстоящей встречи в третьем круге с россиянкой Анастасией Павлюченковой.«Я рада, что смогла победить, хотя сегодня и не показала свой лучший теннис. Я боролась за то, чтобы найти свою игру, и в концовке встречи это получалось все лучше и лучше.После Олимпиады мои результаты пошли вверх? Да, каждый день я стараюсь совершенствоваться и пробовать что-то новое, что-то другое. Благодаря моей команде, я думаю, все это принесет свои плоды.По поводу матча с Анастасией Павлюченковой в третьем круге - она очень мощный игрок. Мы несколько раз уже играли вместе и я уверена, что мне предстоит серьезное испытание. Однозначно, это будет тяжелый матч, надеюсь, я смогу показать свой лучший теннис. То, что я буду бороться, это точно.Какие впечатления от выступления на арене Маргарет Корт? Мне очень понравилось здесь играть, спасибо всем за поддержку».Отметим, что на данный момент в противостоянии Свитолиной и Павлюченковой впереди россиянка – 2:1.