Australian Open. Кербер продолжает защиту титула

Действующая чемпионка турнира, первая ракетка мира 29-летняя немка Анжелика Кербер (1) вышла в третий круг соревнований после победы над 25-летней соотечественницей Кариной Виттёфт, занимающей в мировом рейтинге 89-е место, со счетом 6:2, 6:7(3), 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут. Кербер выиграла семь геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Обе соперницы выполнили по три эйса, при этом Анжелика допустила шесть двойных ошибок, а Карина – восемь. Это была вторая победа Кербер в двух встречах с Виттёфт.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open проходять матчи второго круга.В третьем круге соперницей Кербер будет чешка Кристина Плишкова, которая выбила из борьбы румынку Ирину Бегу (27) - 6:4, 7:6(8)Анжелика Кербер (Германия, 1) — Карина Виттёфт (Германия) – 6:2, 6:7(3), 6:2Кристина Плишкова (Чехия) — Ирина Бегу (Румыния, 27) – 6:4, 7:6(8)