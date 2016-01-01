Australian Open. Свитолина вышла в третий круг

14-я ракетка мира, 22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под 11-м номером, одержала победу над прошедшей через квалификацию 25-летней американкой Джулией Боузрап, занимающей в мировом рейтинге 119-ю строчку, со счетом 6:4, 6:1.

За 1 час 16 минут, проведенных на корте, Свитолина сделала семь брейков и упустила три своих подачи. Элина пять раз подала навылет, активно выиграла 24 розыгрыша допустив одну двойную и 21 невынужденную ошибки. На счету Боузрап один эйс, 16 виннерсов при четырех двойных и 33 невынужденных ошибках. Между собой теннисистки встречались впервые.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open проходят матчи второго круга.За выход в 1/8 финала Свитолина сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (24), которая обыграла свою соотечественницу Наталью Вихлянцеву (Q) – 6:2, 6:2.На данный момент в личном противостоянии Свитолиной и Павлюченковой впереди россиянка – 2:1.Элина СВИТОЛИНА (Украина, 11) — Джулия Боузрап (США, Q) – 6:4, 6:1Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) - Наталья Вихлянцева (Россия, Q) —6:2, 6:2