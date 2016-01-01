Джокович: В первом круге мне достался один из самых сильных соперников

Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии по теннису, вторая ракетка мира серб



«Я хорошо начал. В третьем сете тоже показал отличный теннис. Во второй партии было много затяжных розыгрышей и много невынужденных ошибок. Мой соперник несколько раз вел с брейком, У меня тоже были шансы выйти вперед, но в итоге все решилось на тай-брейке.

Я понимал, что победа во втором сете была очень важной, в этот момент решалась судьба победителя матча.



В целом я доволен тем, как провел стартовый матч, учитывая, что мне достался один из самых сильных соперников», — приводи слова Джоковича официальный сайт АТР.



Во втором круге Джокович сыграет с Денисом Истоминым из Узбекистана.

Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии по теннису, вторая ракетка мира серб Новак Джокович поделился впечатлениями от победы над испанцем Фернандо Вердаско в первом круге Australian Open со счетом 6:1, 7:6(4), 6:2. «Я хорошо начал. В третьем сете тоже показал отличный теннис. Во второй партии было много затяжных розыгрышей и много невынужденных ошибок. Мой соперник несколько раз вел с брейком, У меня тоже были шансы выйти вперед, но в итоге все решилось на тай-брейке.Я понимал, что победа во втором сете была очень важной, в этот момент решалась судьба победителя матча.В целом я доволен тем, как провел стартовый матч, учитывая, что мне достался один из самых сильных соперников», — приводи слова Джоковича официальный сайт АТР.Во втором круге Джокович сыграет с Денисом Истоминым из Узбекистана.