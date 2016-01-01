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Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)
Четвертая ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка попал мячом в пах своему сопернику, словаку Мартину Клижану в матче первого круга турнира «Большого шлема» - Australian Open.

Инцидент произошел в пятом сете. Швейцарец сразу же принес извинения Клижану. Матч продолжился и завершился победой Вавринки со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4.

Во втором круге соперником Вавринки будет американец Стив Джонсон.

 
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