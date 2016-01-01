Australian Open. Агнешка Радваньска не пустила Пиронкову во второй круг и другие результаты

Третья ракетка мира, 27-летняя полька Агнешка Радваньска нанесла поражение 29-летней болгарке Цветане Пиронковой, занимающей в мировом рейтинге 64-ю строчку, со счетом 6:1, 4:6, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. Радваньска выиграла восемь геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. Агнешка выполнила два эйса и избежала ошибок на подаче против трех эйсов и пяти двойных у Цветаны. На счету польки 28 виннерсов при 21 невынужденной ошибке, у болгарки – 22/32 соответственно. Счет в личном противостоянии теннисисток стал 12:3 в пользу Агнешки.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open завершились матчи первого круга.Следующей соперницей Радваньской будет хорватка Мирьяна Лучич-Барони, которая была сильнее китаянки Ван Цян.Агнешка Радваньска (Польша, 3) — Цветана Пиронкова (Болгария) – 6:1, 4:6, 6:1Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — Ван Цян (Китай) – 4:6, 6:3, 6:4Тимя Бачински (Швейцария, 12) — Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 3:6, 7:5Данка Ковинич (Черногория) — Чжэн Сайсай (Китай) – 6:0, 6:4Ана Конюх (Хорватия) — Кристина Младенович (Франция) – 6:4, 6:2Дарья Гаврилова (Австралия, 22) — Наоми Броэди (Великобритания) – 3:6, 6:4, 7:5Андреа Петкович (Германия) — Кейла Дей (США, WC) – 6:3. 6:2Барбора Стрыкова (Чехия, 16) — Елизавета Куличкова (Россия, Q) – 6:3, 6:2