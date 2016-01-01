Australian Open. Джокович приступил к защите титула с победы над Вердаско и другие результаты

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open завершились матчи первого круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 29-летний серб(2) стартовал с победы над 40-м номером мирового рейтинга, 33-летним испанцемсо счетом 6:1, 7:6(4), 6:2.Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут. Джокович реализовал шесть брейк-пойнтов из 16-ти, Вердаско – два из пяти. Новак два раза подал навылет и дважды ошибся на подаче против пяти эйсов и пяти двойных ошибок у Фернандо. На счету Джоковича 24 виннерса и 34 невынужденных ошибок, у Вердаско –27/56 соответственно. Теперь в их личном противостоянии серб повел со счетом 10:4.За выход в третий круг турнира Джокович поспорит с обладателем wild card Денисом Истоминым из Узбекистана, который переиграл в четырех сетах хорвата Ивана Додига (Q) - 6:1, 6:4, 3:6, 7:5.Новак Джокович (Сербия, 2) — Фернандо Вердаско (Испания) – 6:1, 7:6(4), 6:2Денис Истомин (Узбекистан, WC) — Иван Додиг (Хорватия, Q) – 6:1, 6:4, 3:6, 7:5Григор Димитров (Болгария, 15) — Кристофер О'Коннелл (Австралия, WC) – 7:6(2), 6:3, 6:3Чхун Хён (Южная Корея) — Ренсо Оливо (Аргентина) – 6:2, 6:3, 6:2Давид Феррер (Испания, 21) — Омар Джасика (Австралия, WC) – 6:3, 6:0, 6:2Эрнесто Эскобедо (США, Q) — Даниил Медведев (Россия) – 7:5, 4:6, 7:6(5), 6:1Фабио Фоньини (Италия) — Фелисьяно Лопес (Испания, 28) – 7:5, 6:3, 7:5Бенуа Пэр (Франция) — Томми Хаас (Германия, SR) – 7:6(2), 6:4 отказИво Карлович (Хорватия, 20) — Орасио Себальос (Аргентина) – 6:7(6), 3:6, 7:5, 6:2, 22-20Эндрю Уиттингтон (Австралия, WC) — Адам Павлашек (Чехия) – 6:4, 4:6, 6:2, 6:3