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Australian Open. Надаль и Раонич вышли во второй круг , Южный выбыл и другие результаты
В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема  - Australian Openпроходять матчи первого круга.

Рафаэль Надаль (Испания)

Девятая ракетка мира, 30-летний испанец Рафаэль Надаль (9) нанес поражение в трех сетах 49-му номеру рейтинга ATP, 33-летнему немцу Флориану Майеру со счетом 6:3, 6:4, 6:4.
За 2 часа 4 минуты игрового времени Надаль взял три подачи соперника и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. Рафаэль выполнил шесть эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Майер семь раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. На счету испанца 39 виннерсов при 31 двойной ошибке, у немца – 23/27 соответственно.
Во втором круге Надаль сыграет против киприота Маркоса Багдатиса, который вышел во второй круг на отказе россиянина Михаила Южного – 6:0, 3:0 отказ.

Милош Раонич (Канада)

Успешно стартовал в Мельбурне и третий номер мирового рейтинга, 26-летний канадец Милош Раонич (3), одержав победу над 32-летним немцем Дастином Брауном, занимающим в мировом рейтинге 70-е место. Матч длился 1 час 32 минуты и завершился со счетом  6:3, 6:4, 6:2 в пользу канадца.
Раонич сделал четыре брейка и отыграл все три брейк-пойнта Брауна. На счету победителя 18 эйсов, 46 виннерсов при пяти двойных и 25-ти невынужденных ошибках. Браун три раза подал навылет, активно выиграл 20 очков и допустил семь двойных и 25 невынужденных ошибок.
За выход в третий раунд соревнований Раонич поспорит с Жилем Мюллером из Люксембурга, который победил американца Тейлора Фритца – 7:6(6), 7:6(5), 6:3.

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников
Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Флориан Майер (Германия) – 6:3, 6:4, 6:4
Маркос Багдатис (Кипр) — Михаил Южный (Россия) – 6:0, 3:0 отказ
Милош Раонич (Канада, 3) — Дастин Браун (Германия) – 6:3, 6:4, 6:2
Жиль Мюллер (Люксембург) — Тейлор Фритц (США) – 7:6(6), 7:6(5), 6:3
Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Райлли Опелка (США, Q) – 6:4, 4:6, 6:2, 4:6, 6:4
Жиль Симон (Франция, 25) — Майкл Ммо (США, WC) – 6:1, 6:3, 6:3
Александр Зверев (Германия, 24) — Робин Хасе (Нидерланды) – 6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2
Филипп Кольшрайбер (Германия, 32) — Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:4, 3:6, 7:6, 6:4
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 30) — Петер Полански (Канада, LL) – 6:0, 3:6, 3:6, 6:2, 3:0 отказ
Доминик Тим (Австрия, 8) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 4:6, 6:4, 6:4, 6:3
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Гидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:1, 6:1
Ришар Гаске (Франция, 18) — Блэйк Мотт (Австралия, Q) – 6:4, 6:4, 6:2

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